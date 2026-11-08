Maior supermercado do Litoral do Paraná será atacarejo e vai gerar 200 empregos

Uma das redes de supermercados mais tradicionais do Litoral do Paraná está preparando uma novidade para os consumidores de Paranaguá. O Bavaresco, que atua na região há quase três décadas, vai inaugurar seu primeiro atacarejo, o Bava+, no Jardim Yamaguchi. A nova unidade, em construção na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, perto do CAIC, tem previsão de abertura no início de dezembro e deverá gerar quase 200 empregos diretos, além de aproximadamente 150 indiretos.

O empreendimento será o maior supermercado da rede no Litoral e faz parte de um novo complexo comercial que também contará com uma megaloja da Havan, construída ao lado. Os dois estabelecimentos prometem transformar a região sul de Paranaguá em um novo polo de compras, ampliando as opções para moradores da cidade e de outros municípios litorâneos.

O Bava+ representa também uma mudança na estratégia da empresa, que se consolidou com supermercados tradicionais e agora passa a apostar no modelo de atacado e varejo. Nesse formato, consumidores e comerciantes podem comprar produtos tanto em pequenas quantidades quanto em volumes maiores.

Bava+: primeiro atacarejo da rede Bavaresco

Conforme afirmou Vicente Vilaça, diretor de operações da Rede Bavaresco, numa entrevista à TVCI, a criação da nova marca acompanha o crescimento do segmento de atacarejo no Brasil.

“Essa mudança do Bavaresco para o Bava Mais se dá pela necessidade de você entrar junto no mundo do atacarejo, que hoje é uma novidade em várias cidades, em várias capitais”, explica o executivo.

Vilaça destaca que a rede já possui uma presença consolidada no Litoral do Paraná e vem ampliando sua atuação para Santa Catarina. A nova operação representa a entrada da empresa em um formato diferente daquele que a tornou conhecida na região.

“O Bava+, que é o nosso primeiro atacado e varejo que vai se concretizar aqui na região, vem para trazer esse diferencial do supermercado para o atacarejo, onde você pode comprar os seus produtos no atacado e também no varejo”, afirma.

A proposta é atender tanto famílias que fazem compras para o consumo doméstico quanto pequenos comerciantes e outros clientes interessados em adquirir mercadorias em maiores quantidades.

Lojas de apoio e restaurante oriental

O projeto do Bava+ prevê uma estrutura de grande porte. Quando o empreendimento foi anunciado, em março de 2025, a Prefeitura de Paranaguá informou que a loja teria entre 9 mil e 10 mil metros quadrados de área construída.

Além da operação de atacado e varejo, o complexo contará com um restaurante oriental e duas lojas de apoio, ampliando os serviços disponíveis no local.

A expectativa inicial é contratar 170 funcionários para trabalhar diretamente no atacarejo. Com as operações complementares, o número deverá chegar a quase 200 empregos diretos. As oportunidades de trabalho abrangem funções como operador de caixa, empacotador, repositor, balconista, açougueiro, padeiro e gerente de loja, entre outras.

De pequena mercearia a uma das maiores redes do Litoral

A história do Bavaresco começou em 1994, com uma pequena mercearia em Curitiba. Cinco anos depois, em 1999, a empresa chegou a Paranaguá, quando o litoral carecia de grandes e estruturados supermercados, com preços mais acessíveis. Assim, iniciou uma trajetória de expansão que a transformou em uma das redes supermercadistas mais conhecidas do Litoral paranaense.

Atualmente, segundo dados apresentados pela empresa, o grupo emprega aproximadamente 1.300 colaboradores e atende mais de 500 mil clientes por mês.

No Litoral do Paraná, a rede possui 12 unidades, sendo seis em Paranaguá. A atuação também se estende a Santa Catarina.

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