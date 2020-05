Um gesto de carinho bem inusitado surpreendeu funcionários de agências da Caixa Econômica Federal em várias cidades do interior do Paraná na última sexta-feira (8). Funcionários do Banco do Brasil foram até as agências com mimos que foram de recadinhos bonitos até bolos e quitutes, passando por flores para as mamães e outros gestos de reconhecimento ao esforço dos funcionários da Caixa neste período do ano.

O que motivou os funcionários do BB foi a empatia, ou seja, eles se colocaram no lugar dos funcionários do banco “concorrente”, que durante a pandemia têm trabalhado muito mais do que o normal para atender todos os beneficiários do auxílio emergência do Governo Federal.

“Na quinta-feira ouvimos que algumas agências tinham recebido uma visita diferente, mas ninguém tinha entendido. Mas hoje aconteceu aqui e em outras agência da região”, disse Marcelo Pellizzer, gerente da agência Caixa de Engenheiro Beltrão.

“Cada agência recebeu um mimo diferente, cestas, bolos e flores. Mas não foi isso que nos emocionou, mas sim a forma com que eles se solidarizaram com a gente. Eles também são bancários e sabem o que é atender tanta gente assim”, acrescentou Pellizzer. Num panfleto entregue junto com os presentinhos, o texto dizia: “Já que não posso te dar um abraço, vai aqui o meu reconhecimento. O seu cuidado com todos e sia dedicação estão fazendo a diferença. Com carinho, de seus colegas do BB”.

Para Marcelo Pellizer, a surpresa aqueceu o coração de todos, tanto quanto poder ajudar quem realmente precisa. “São pessoas muito simples, que as vezes mal conseguem assinar o nome. Mas quando eles recebem o dinheiro, se emocionam, muitas vezes choram porque aquele dinheiro vai fazer diferença em suas vidas. Apesar de todo trabalho, isso é recompensador”, concluiu.

Angela Nery, gerente da agência de Goioerê recebeu um bolo para dividir com os funcionários. Ela contou que diariamente se deparam com situações complicadas, de gente que realmente precisa de um auxílio cara a cara.

“Essa semana atendi um senhor que teve os documentos roubados e tava até com um advogado, com Boletim de Ocorrência. Eu atendi, conseguimos fazer tudo certinho e ele me agradeceu, me abençoou um milhão de vezes. Ele disse que tava com a conta de luz e água vencida, que poderia comprar comida. Aí você vê que vale a pena”, orgulha-se.

Heróis

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em pronunciamento feito essa semana, exaltou o empenho de cada um dos funcionários do banco. “Nós temos um orgulho muito grande do que estamos fazendo; todos temos família, pais, filhos, irmãos e parte muito grande nem vê mais os familiares. Em meio à calamidade que vivemos no Brasil, temos heróis da Caixa Econômica Federal e quero prestar aqui a minha homenagem a eles, porque é um trabalho no limite psicológico e no limite físico”.

Cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil já receberam o auxílio emergência da pandemia do novo coronavírus. Cerca de 26 milhões de pessoas foram consideradas inelegíveis, por falta de cuidado ao observar as regras do benefício, ou pura malandragem.

