Foi através do seu perfil no Instagram que o governador Ratinho Junior deu um horizonte de quando que as escolas particulares do Paraná poderão reabrir no estado. Nesta quarta-feira (06), o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (Sinepe/PR) apresentou um plano de retomada das aulas, o que dependeria de uma avaliação do governo para entrar em vigor.

Nas postagem do Instagram o governador respondeu a um questionamento de uma seguidora. “Governador, as escolas particulares voltam em junho?”. Após alguns outros comentários de serguidores, Ratinho Junior respondeu. “Não. Provavelmente apenas no segundo semestre. Agosto”, postou.

Segundo o Sinepe, a preocupação maior neste momento é em atender os filhos das famílias que trabalham em serviços essenciais. “São mães e pais cuja rotina foi alterada apenas no lar, uma vez que continuam prestando um serviço mas não tem com quem deixar os filhos”, justificou, nesta quarta-feira à Triubuna, a presidente do Sinepe/PR, Esther Cristina Pereira.

O calendário de retomada das aulas para o segundo semestre segue também para a educação estadual do Paraná. Em abril, Ratinho Junior afirmou que não era possível cravar uma data, “mas nesse primeiro semestre será difícil”, disse o governador.

