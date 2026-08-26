Atleta de jiu-jitsu segue internado após grave lesão; família faz vaquinha

O atleta Willian Hiroyuki Masuda, conhecido como Kabuto, segue internado em recuperação após sofrer uma grave lesão cervical durante o campeonato Super Pro Jiu-Jitsu, realizado no Ginásio Moringão, em Londrina, no último sábado (22). Após ser socorrido, ele passou por uma cirurgia no local.

Segundo Fernanda, esposa do lutador, ele ainda sente dores na região lesionada. Ela explicou que Kabuto possui sensibilidade até a altura do peito, mas ainda não sente ou mexe a região do peito para baixo. “Uma coisa que deixou a gente muito animada é que ele está conseguindo mover um pouquinho os braços”, disse em postagem nas redes sociais.

Apesar da gravidade do quadro, o estado de saúde do atleta é considerado estável. “É continuar rezando, é um dia de cada vez. Em geral, ele está estável, ainda na UTI por segurança, onde é assistido o tempo todo. Ele continua agradecendo a todos pelas orações”, completou a esposa.

Nesta quarta-feira (26), Luiz Gustavo Muniz, integrante da equipe de Kabuto, atualizou o boletim do colega e informou que a equipe médica do hospital liberou o avanço para uma dieta pastosa.

Família e amigos fazem vaquinha online

Para custear o tratamento, insumos e o processo de reabilitação intensiva do atleta, familiares e amigos organizaram uma campanha de arrecadação online.

Como aconteceu a lesão

A lesão aconteceu durante uma luta entre Kabuto e Juliano Di Pelli Machado, após a aplicação de um golpe conhecido como “bate-estaca”, manobra proibida por entidades da modalidade, como a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e a IBJJF, devido ao alto risco de fraturas na coluna e no pescoço.

Após a manobra, Kabuto ficou imóvel e foi socorrido por uma equipe médica que estava no local.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou uma notícia-crime solicitando à Polícia Civil do Paraná (PCPR) a abertura de inquérito policial para investigar a conduta de Di Pelli.

A defesa do atleta, representada pelo escritório Felipe de Melo Advocacia, informou por meio de nota enviada à Tribuna do Paraná que o lutador está “profundamente abalado” com a situação de saúde de Kabuto e prestando solidariedade à família do atleta. Também informou que ele está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.