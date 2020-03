Pelos menos 320 mil famílias devem ser beneficiadas por um pacote de medidas sociais anunciado na tarde desta terça-feira (24), pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) que fez um pronunciamento, via internet. Segundo ele, a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus atinge de forma mais intensa os pobres, sujeitos à diminuição de renda ou mesmo à perda total.

publicidade

Entre as ações estão a suspensão do corte de energia elétrica e água para as famílias incluídas no programa Tarifa Social. Os beneficiários também estão isentos do pagamento por 90 dias. Além disso, em relação à Copel, o número de famílias atendidas com os valores reduzidos passará dos atuais 165 mil para 217 mil. As mensalidades da Cohapar, responsáveis pelo programa habitacional, também ficam suspensas por 90 dias.

Ratinho Junior também falou sobre a comida estocada em escolas, que seria usada na merenda, e agora será distribuída para pessoas de baixa renda, entidades sociais e hospitais filantrópicos. Segundo ele, estão sendo preparados kits, a serem distribuídos pela Defesa Civil a partir de quinta-feira (26). A expectativa é garantir comida para 320 mil famílias.

LEIA TAMBÉM – Tire dúvidas sobre a MP 927, que muda as regras trabalhistas por causa do coronavírus

Para reforçar o estoque e também auxiliar os pequenos produtores rurais, o governo deve ampliar o número de fornecedores da agricultura familiar dos atuais 22 mil para 25 mil. O pacote de medidas sociais representa cerca de R$ 400 milhões, sendo que R$ 300 milhões são do fundo de combate à pobreza.

O pronunciamento foi acompanhado nas redes sociais por cerca de 10 mil pessoas na internet. Os comentários mostravam opiniões divergentes, com apoio às restrições e, inclusive, pedindo que mais estabelecimentos sejam fechados e outros solicitando que as proibições sejam revogadas. Havia questionamentos também sobre a liberação de pedágio e sobre aumento de preços nos supermercados. Ratinho Junior disse que ainda nesta semana fará um anúncio de medidas econômicas.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇