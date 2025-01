Assembleia Legislativa do Paraná tem novos deputados; veja quem são

Wilmar Reichembach (PSD), Jairo Tamura (PL) e Dr. Leônidas (CDN) foram empossados no dia 1º de janeiro para assumir mandatos como parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Os atos foram publicados no Diário Oficial da Casa nº 3.074 de 3 de janeiro de 2025.

Os três nomes ocupam as vagas abertas pelos deputados Tiago Amaral (PSD), Marcel Micheletto (PL) e Douglas Fabrício (CDN), que renunciaram ao mandato no Poder Legislativo para assumir as prefeituras de Londrina, Assis Chateaubriand e Campo Mourão, respectivamente.

Com a eleição de Tiago Amaral em Londrina, o segundo suplente, o ex-deputado Wilmar Reichembach, assume o cargo. Isso porque o primeiro suplente, deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), já ocupa vaga no parlamento na cadeira deixada por Márcio Nunes (PSD), que atualmente é secretário de Estado do Turismo. Com a ida de Amaral para a prefeitura de Londrina, Bazana assume definitivamente o mandato na Casa, deixando a primeira suplência para Reichembach.

Já com a eleição de Marcel Micheletto em Assis Chateubriand e de Douglas Fabrício em Campo Mourão, as duas cadeiras no Parlamento Estadual serão ocupadas pelos primeiros suplentes: Jairo Tamura e Dr. Leônidas, respectivamente. A nova composição da Assembleia é resultado das eleições em 2022 pela Justiça Eleitoral.

Biografia dos novos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná

Wilmar Reichembach nasceu em Francisco Beltrão. É formado nos cursos de Economia Doméstica e depois em Ciências Econômicas. Foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Francisco Beltrão. Em 2015, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual no Paraná.

Jairo Tamura era vereador de Londrina. Casado e pai de dois filhos, é formado em Agronomia e Direito. Ocupou a presidência da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel) entre os anos de 2007 e 2008. Em 2008, foi eleito vereador de Londrina. Entre 2017 e 2020, assumiu uma nova vaga na Câmara Municipal de Londrina. Em 2020, elegeu-se novamente para o cargo.

Já Dr. Leônidas era vereador em Paranavaí. Ele é médico formado pela PUC-PR; integrou a União Paranavaiense dos Estudantes. Casado e pai de três filhos, foi presidente da Sociedade Médica de Paranavaí e Vice-presidente da Associação Médica do Paraná. Em 2016, elegeu-se para o cargo de vereador em Paranavaí pela primeira vez, sendo o segundo vereador mais votado da história do município.