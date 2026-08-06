Arraiá do Colégio da PM de Maringá terá shows, bingo e comidas típicas

No dia 15 de agosto, um sábado, vai acontecer o 5º Arraiá do 4º Colégio da Polícia Militar de Maringá, no Norte do Paraná. O evento vai ocorrer no Parque de Exposições de Maringá (Pavilhão Azul Unimed), das 15h às 22h, com estacionamento gratuito.

Além de música ao vivo, quadrilhas e apresentações culturais, a festa terá barracas com brincadeiras e bingo com diversos prêmios. Os visitantes também poderão aproveitar comidas e bebidas típicas, e haverá brinquedos infláveis para as crianças.

Nos anos anteriores, o evento ocorreu no próprio colégio, mas, devido ao sucesso crescente, mudou de local. Em nota, a instituição estima a passagem de 7 mil pessoas ao longo do Arraiá. O texto também ressalta que o novo ambiente oferece “muito mais conforto, segurança e estrutura para receber as famílias”.