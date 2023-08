A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma medida para ampliar a defesa da causa animal. Os deputados votaram um projeto assegurando mais divulgação dos canais de denúncia contra maus-tratos – o SOS Animal – a fim de coibir este tipo de crime.

O item integrou a pauta de votação desta terça-feira (15), quando foram realizadas duas sessões plenárias. Uma do dia e outra antecipada de quarta-feira (16), devido à realização de mais uma edição da Assembleia Itinerante, que levará o legislativo estadual para perto da população de Santo Antônio da Platina, na quinta (17).

A iniciativa 504/2022, do deputado Luiz Fernando Guerra (União), sustenta que a proteção, cuidados e defesa animal ganham cada vez mais relevância no Paraná e no Brasil e que leis semelhantes se multiplicam em outras casas legislativas em todo o país, com o objetivo de reduzir a incidência dessa prática.

A proposta define que clínicas e hospitais veterinários, além de lojas de vendas de produtos para animais (pet shop), devem publicar cartazes informando que maus-tratos a animas configuram crime, bem como os canais de denúncia como 190 ou 181, além do site da Polícia Civil, onde é possível registrar boletins de ocorrência.

A proposta tramita com uma emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi aprovada em primeira discussão.

