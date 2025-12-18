Após campanha inusitada, Nota Paraná localiza ganhador de R$ 50 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Marcelo Leme, ganhador dos R$ 50 mil sorteados no último concurso do Nota Paraná, foi localizado e já conseguiu resgatar o prêmio. O jovem, de 22 anos, mora em Cambé, no Norte do estado, e passou a ser procurado após uma mobilização nas redes sociais para identificar o vencedor.

O sorteio ocorreu no dia 8 de dezembro, mas o valor só foi confirmado pelo ganhador nesta quarta-feira (17/12), quase dez dias depois. Desconfiado, Marcelo foi até uma lotérica para verificar se o bilhete premiado realmente era seu.

Em entrevista ao programa Meio Dia Paraná, da RPC TV Londrina, o proprietário da lotérica, Luiz Eduardo Dias, contou que auxiliou o jovem no processo. Ele ajudou Marcelo a instalar o aplicativo do Nota Paraná e a conferir os dados até a confirmação oficial do prêmio.

Além de Marcelo, o mesmo sorteio premiou uma moradora de Laranjeiras do Sul, de 36 anos, com o valor principal de R$ 1 milhão. O segundo maior prêmio, de R$ 100 mil, saiu para uma consumidora do bairro Campo Comprido, em Curitiba.

Os contemplados pelo Nota Paraná têm até 12 meses, a partir da liberação do crédito, para transferir o valor para uma conta bancária. Caso o resgate não seja feito dentro desse prazo, o direito ao prêmio é perdido. O valor é automaticamente cancelado e retorna ao Tesouro do Estado.