Órgãos estaduais do Paraná terão horários especiais no fim de 2025

O Governo do Paraná decretou recesso entre 19 de dezembro e 5 de janeiro para diversos serviços públicos estaduais. Os serviços essenciais, como saúde e segurança pública, manterão o funcionamento normal. A medida afetará o atendimento em órgãos como Detran, Receita Estadual, Poupatempo e museus.

A Biblioteca Pública do Paraná ficará fechada de 19 de dezembro a 4 de janeiro. As Ceasas terão funcionamento reduzido, com fechamento total nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. A Cohapar entrará em recesso de 19 de dezembro a 4 de janeiro, mantendo serviços online.

O Detran funcionará normalmente em 22, 23, 29 e 30 de dezembro, mas fechará nos dias 24, 26, 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro. As agências da Receita Estadual não atenderão o público de 19 de dezembro a 4 de janeiro. O Instituto de Identificação suspenderá a confecção e entrega de documentos no mesmo período.

As unidades do Poupatempo Paraná fecharão nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro, 1° e 2 de janeiro. Os museus estaduais terão horários especiais, com fechamento total nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. A Polícia Civil manterá as delegacias abertas, exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

O Procon não terá expediente presencial durante o recesso, mas manterá atendimento virtual. A Sanepar reduzirá o horário de atendimento em 24 e 31 de dezembro. Outros órgãos como Fomento Paraná, BRDE, Tecpar e Jucepar também terão alterações em seus horários de funcionamento.