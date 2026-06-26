Ambev anuncia nova fábrica de embalagens no Paraná com investimento de R$ 70 milhões

A Ambev anunciou nesta quinta-feira (25) o investimento de R$ 70 milhões na construção de uma nova fábrica de embalagens no Paraná. Com a unidade, prevista para ser inaugurada em 2029, a companhia passa a ter no Estado todas as fases da cadeia produtiva, do cultivo do malte à fabricação das garrafas.

Nos últimos 13 anos a Ambev investiu mais de R$ 2,5 bilhões no Estado, informa o governo do Paraná. Em dezembro do ano passado, a marca inaugurou uma fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, nos Campos Gerais. O investimento foi de R$ 1 bilhão.

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O anúncio foi feito em encontro no Palácio Iguaçu entre o governador Ratinho Júnior e o diretor de relações institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia. Segundo a Ambev, a nova unidade deve gerar maior sinergia logística, eficiência de estoques e agilidade no escoamento dos produtos.

O projeto prevê a implantação de uma unidade industrial e logística de 3 mil metros quadrados. Ali serão produzidas embalagens para marcas como Brahma, Skol, Stella Artois, Budweiser, Spaten e Original. Além de atender a todos os estados do Brasil, a unidade vai exportar para plantas instaladas no Chile, Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai.

ICMS

Dados da Ambev registram que nos últimos cinco anos a operação arrecadou R$ 6,1 bilhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ao Paraná.

Hoje, a operação da companhia no Estado abastece todo o mercado nacional com a produção da cerveja premium, mais outras 20 marcas para sete estados do país. No total, a estrutura, que inclui campos de cevada, maltarias, cervejarias, fábricas de latas de alumínio e centros de distribuição, responde pela geração de 16 mil empregos diretos, indiretos e induzidos no Paraná.