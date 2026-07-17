Aluno morre em “banho de óleo” em escola de aviação; instrutor é preso em Ponta Grossa

Um rito de comemoração terminou em tragédia em uma escola de aviação de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Gustavo Henrique de Lara, de 27 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (16), horas depois de ser molhado com óleo de motor de aeronave, tradição aplicada a alunos que concluem o curso e realizam o primeiro voo solo.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem passou mal logo após receber o produto sobre o corpo e apresentou uma reação grave de saúde. Equipes do SAMU foram acionadas ao local e tentaram reanimá-lo, mas Gustavo não resistiu e morreu no hospital para onde havia sido levado.

O responsável por despejar a substância foi identificado como o instrutor do curso, que também mantinha relação de amizade com a vítima. Ouvido pelas autoridades, ele confirmou ter realizado a aplicação do óleo durante o ritual. Testemunhas presentes no momento corroboraram a versão à polícia. Os nomes da escola de aviação e do instrutor não foram divulgados até o momento.

Investigação apura circunstâncias da morte

O instrutor foi preso em flagrante logo após o episódio, enquadrado provisoriamente no crime de homicídio culposo — modalidade em que não há intenção de matar. Ele deixou a prisão após pagar fiança de R$ 3 mil, mas a classificação penal ainda pode ser alterada conforme o andamento do caso.

A Polícia Civil abriu inquérito para reconstituir a dinâmica dos fatos e entender o que levou à morte do jovem. Entre os pontos que devem ser esclarecidos estão a composição e as condições do produto retirado do motor da aeronave, além de uma possível omissão da instituição de ensino ou de outros envolvidos na organização do ritual, o que poderia agravar a responsabilização no caso.

O desfecho das investigações deve definir se o episódio será tratado como acidente decorrente de uma prática de risco ou se há elementos que apontem para negligência por parte da escola de aviação.