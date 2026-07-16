Obra deixa praça no Centro de Curitiba às escuras e aumenta insegurança de moradores

Frequentadores da região da Praça Eufrásio Correia, no Centro de Curitiba, têm reclamado da falta de iluminação no entorno da estação-tubo, que está em obras desde fevereiro deste ano. Segundo os relatos, a região fica praticamente às escuras durante a noite, o que tem gerado sensação de insegurança em quem circula pelo local.

Moradora da região, Silvana Teresinha relata que fica com medo de ser assaltada no trecho escuro e, por isso, prefere mudar a rota que faz a pé para desviar do local.

Um comerciante que trabalha nas proximidades e preferiu não se identificar contou à Tribuna do Paraná que já presenciou pequenos crimes na praça. Ele afirmou que, assim como os clientes, também sente medo ao circular pelo local à noite.

“As obras não podem virar uma brecha para que bandidos ajam e prejudiquem moradores e trabalhadores do entorno”, desabafa.

A presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da Área Central de Curitiba, Malu Gomes, reconhece o problema e afirma que vai solicitar ao município mais apoio na segurança. “Eu passo por ali durante o dia, mas sei que o lugar é mais complicado no período da noite. Temos o direito de buscar segurança para toda a cidade”.

Estação-tubo da Praça Eufrásio Correia está em obras desde fevereiro

A estação-tubo Eufrásio Correia foi desativada em 7 de fevereiro para receber uma ampla reforma. A estrutura será reposicionada para fora da praça, em dois novos pontos: um em frente à Rua Lourenço Pinto e outro à Rua Barão do Rio Branco. A capacidade também será dobrada.

As obras fazem parte do Lote 2.3 do BRT Leste-Oeste, que tem investimento previsto de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de até 15 meses. O projeto também prevê a modernização da iluminação e do paisagismo da praça, tombada como patrimônio histórico do Paraná — melhorias que, no entanto, ainda não chegaram ao trecho onde os moradores relatam o problema.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Curitiba informou que a redução temporária da iluminação em um trecho da Praça Eufrásio Correia ocorre em razão das obras de requalificação do BRT Leste-Oeste.

“Para permitir a reformulação do canteiro central e a construção das bases da nova Estação Eufrásio Correia, foi necessária a retirada dos postes existentes no local. A futura estação terá 91,4 metros de extensão, ampliando a capacidade e melhorando as condições de conforto e acessibilidade aos passageiros”, diz a nota.

Ainda conforme o município, a iluminação será restabelecida com a instalação dos novos postes, à medida que avançam as etapas da obra.

“Até a conclusão desse serviço, a Prefeitura determinou à Guarda Municipal a intensificação das rondas preventivas na praça e no entorno, especialmente no período noturno. As equipes responsáveis acompanham a execução dos trabalhos para que o período de interferência das obras seja o menor possível”, finaliza a nota.

O Lote 2.3 do BRT Leste-Oeste contempla a requalificação da Avenida Presidente Affonso Camargo, no entorno da Rodoferroviária, e da Avenida Sete de Setembro, além da ampliação e reforma das estações-tubo Eufrásio Correia, Mariano Torres e Rodoferroviária.