Alta de casos respiratórios faz o Paraná abrir 77 novos leitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em uma ação estratégica para enfrentar o aumento sazonal de doenças respiratórias, o Governo do Paraná autorizou nesta quinta-feira (12) a abertura de 77 novos leitos hospitalares nas regiões Oeste e Norte do estado. A medida, anunciada pela Secretaria da Saúde (Sesa), complementa um plano de contingência que já havia disponibilizado 58 leitos anteriormente.

Os municípios beneficiados incluem Medianeira, Cascavel, Toledo, Apucarana e Arapongas, com foco no atendimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que tem afetado principalmente crianças.

+ Leia mais Tráfico de drogas sofre golpe milionário em Curitiba e região

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressaltou a importância da iniciativa. “O momento exige respostas rápidas e coordenadas. A abertura desses leitos reforça a rede hospitalar em regiões estratégicas e garante que nenhum paranaense fique sem atendimento quando mais precisa”, reforça.

Na região Oeste, serão 38 novos leitos distribuídos entre Medianeira, Toledo e Cascavel. Já no Norte, Apucarana receberá 12 leitos de enfermaria pediátrica, enquanto Arapongas contará com 32 leitos adicionais no Hospital Norte do Paraná.

Dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) revelam que o Paraná registrou 12.011 casos de SRAG com hospitalização e 598 óbitos por síndromes graves desde janeiro. A Influenza foi responsável por 20,7% das mortes, seguida pela Covid-19 com 13,2%.

Para combater esse cenário, a Sesa publicou recentemente uma resolução orientando os municípios no enfrentamento à SRAG. As medidas incluem atendimento prioritário para pacientes com sintomas respiratórios e intensificação da vacinação dos grupos prioritários.

A campanha de vacinação contra a Influenza está em andamento em todo o estado, aberta para pessoas acima de seis meses. Até o momento, 2.590.251 doses foram aplicadas, mas a cobertura vacinal entre os grupos prioritários ainda está aquém da meta de 90%, atingindo apenas 43,34%.