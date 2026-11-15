Algodão volta a ganhar espaço no Paraná com promessa de lucro maior que a soja

Nas décadas de 1970 e 1980, o Paraná foi um dos maiores protagonistas da cotonicultura nacional, chegando a responder por 36% de toda a área cultivada com algodão no Brasil na década de 1990. No entanto, a pressão da praga bicudo-do-algodoeiro e a concorrência desleal com subsídios internacionais praticamente varreram a cultura das lavouras paranaenses.

Anos depois, impulsionados por mais tecnologia, pela necessidade de diversificação agrícola e por um parque têxtil regional, produtores do estado miram uma retomada promissora da cultura.

Na safra 2025/2026, o cultivo do algodão no Paraná alcançou 1.500 hectares distribuídos em 10 municípios das regiões Norte e Noroeste, com destaque para polos como Cambará, Ibiporã, Assaí e Itaguajé.

Coordenado pela Associação dos Cotonicultores Paranaenses (Acopar), em parceria com o Sistema FAEP, Embrapa, Fundação Bahia e IDR-Paraná, o projeto de fomento procura mostrar que, com tecnologia de ponta, a cultura pode ser viável e lucrativa.

Lucratividade que supera a soja

Um dos atrativos apontados pela Acopar é a rentabilidade. Embora o custo de implantação da lavoura de algodão seja superior, estimado em média em R$ 16.495,41 por alqueire (sendo os fertilizantes e inseticidas os maiores pesos, com 34% e 16% respectivamente), o retorno financeiro compensa o risco para quem adota o manejo correto.

Os dados da safra 2025/2026, divulgados pela Acopar, mostram que a produtividade média nas áreas acompanhadas foi de 464,6 arrobas por alqueire, gerando uma receita líquida média equivalente a 73,9 sacas de soja por alqueire. Nas três propriedades mais produtivas do estado (localizadas em Assaí e Ibiporã), a média foi de 587 arrobas por alqueire, com lucro líquido equivalente a 112,4 sacas de soja.

Para o presidente da Acopar, Almir Montecelli, o algodão é uma alternativa de melhoria de renda para as propriedades paranaenses em relação à soja, além de permitir a diversificação da terra.

O que prejudicou a plantação anos atrás

Como recorda o produtor Aristeu Sakamoto, pioneiro da cotonicultura em Cambará, na década de 1980 os subsídios em massa concedidos pelo governo dos Estados Unidos fizeram despencar os preços internacionais do algodão em caroço de US$ 8 a US$ 10 para US$ 2 a US$ 2,5 por arroba, inviabilizando a atividade até que o setor vencesse uma disputa histórica na Organização Mundial do Comércio (OMC).

“O bicudo-do-algodoeiro foi um fator determinante, porque na época havia algumas dificuldades de controle, mas o que mais determinou foi a questão de preços após a decisão dos Estados Unidos”, relembra.

Anos depois, impulsionados pela necessidade de diversificação agrícola e pela força de um polo têxtil regional carente de matéria-prima local, produtores do Paraná voltaram a refletir sobre a capacidade de plantação do algodão no Estado.

Para a Acopar, a barreira psicológica que afasta produtores tradicionais da soja e do milho é o custo de implantação do algodão. No entanto, os dados da safra atual apontam que a margem compensa o risco para quem segue o rigor técnico.

Segundo o documento, o custo médio nessas áreas de elite paranaenses (R$ 18.736,99/alq) representou 51,1% do custo estimado para uma lavoura equivalente no Cerrado brasileiro (R$ 36.300/alq).

Manejo rigoroso e inovação contra o Bicudo

Diferente do passado, a “nova cotonicultura” é mais técnica e tecnológica. Segundo o técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Lucian de Sousa, o algodão cumpre um papel agronômico na rotação com a soja e o milho, quebrando ciclos de doenças, pragas e plantas daninhas, além de otimizar o uso do solo.

Contudo, o sucesso da lavoura depende de algumas condições, como o controle de pragas. Na safra 2025/2026, o número médio de pulverizações em área total ficou em 12,5 aplicações, focando em bicudos (32%), Spodopteras (22%) e percevejos marrons (16%). O volume de defensivos no Paraná continua abaixo das 18 a 20 aplicações exigidas em regiões tradicionais do Centro-Oeste.

A ADAPAR mantém regras rígidas por meio da Portaria nº 200/2019, que estabelece o vazio sanitário obrigatório de 1º de agosto a 30 de setembro e a destruição total dos restos culturais até 31 de julho. Paralelamente, estudos do IDR-Paraná liderados pelo pesquisador Humberto Godoy Androcioli comprovaram que o uso de drones nas pulverizações maximiza a eficácia contra o bicudo: o fluxo de ar do equipamento empurra as gotas para o terço inferior da planta, atingindo botões florais fechados.

O desafio logístico: rumo à primeira descaroçadeira local

Um dos maiores entraves históricos para a volta da popularização do algodão apontados por Montecelli e o produtor Sakamoto é o “círculo vicioso” regional: o agricultor hesita em expandir a área por falta de infraestrutura de beneficiamento no estado, e a indústria desvia investimentos devido à escassez de volume local. Atualmente, toda a pluma colhida no Paraná precisa ser transportada para ser descaroçada no estado de São Paulo.

Esse cenário, no entanto, está prestes a mudar. A principal meta institucional da Acopar para o próximo ciclo é a instalação da primeira unidade descaroçadeira no Paraná, facilitando a distribuição do algodão no próprio estado e incentivando mais produtores a entrar na produção.