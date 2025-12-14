Alerta de transbordamento de barragem é enviado a celulares em Bandeirantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, receberam um alerta em seus celulares na manhã deste domingo (14) sobre o risco de transbordamento de uma barragem no bairro Bela Vista, próxima à BR-855. O aviso foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Risco de Desastres (Cegerd) da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, utilizando o sistema Cell Broadcast.

O Cell Broadcast é um sistema que utiliza antenas de telefonia celular para enviar mensagens de alerta diretamente aos aparelhos dentro de uma área específica, sem necessidade de cadastro prévio. Implementado em todo o estado no final do ano passado, o sistema visa informar a população sobre eventos de natureza severa que requerem atenção imediata.

A barragem em questão, localizada no Ribeirão das Antas, transbordou e afetou uma área sem residências, embora haja uma vila nas proximidades. A água chegou a inundar a rodovia BR-855, que já foi desobstruída. Como a região estava incluída no plano de contingência do município, os moradores foram alertados sobre a possibilidade de evacuação.

Segundo informações das autoridades, o nível do rio já baixou e nenhuma residência foi atingida pela água. A Defesa Civil e o Instituto Água e Terra (IAT) continuam monitorando a situação da barragem para garantir a segurança da população local.