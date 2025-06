Paraná está em alerta de perigo para acumulado de chuva; veja a lista de cidades

Nada de sol para os paranaenses. O clima vai ficar feio mesmo, tanto que o Inmet emitiu três alertas de acumulado de chuvas para o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Noventa cidades do Paraná entraram na lista de alerta laranja de perigo para acumulado de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os outros municípios estão na lista do alerta amarelo. O aviso foi emitido na noite desta quarta-feira (25) e vale até às 23h59 desta quinta-feira (26).

A coisa está séria principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-sul do estado. Segundo o Inmet, as chuvas podem chegar a 100 mm/dia. De acordo com o instituto, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

E quem está fora dessas regiões também deve ficar em alerta. De acordo com o Inmet, o restante do Paraná também pode ter chuvas intensas de até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h.

Curitiba e região metropolitana

Para Curitiba e região, o Inmet alerta sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, alagamentos e de descargas elétricas. Há também baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, devido a possibilidade de ventos intensos (40-60 km/h).

Alerta laranja de acumulado de chuvas

O alerta laranja de acumulado de chuva está valendo especificamente para o oeste e sudoeste do estado, incluindo Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas e várias outras cidades vizinhas.

O grau de severidade é classificado pelo instituto como “perigo”, com início às 22h de ontem (25/06) e término previsto para às 23h59min de hoje.

Em situações assim, o Inmet recomenda que a população não enfrente o mau tempo. Nada de aventuras! Também é importante ficar de olho em alterações nas encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Para quem mora em áreas com risco de inundação, a dica é proteger os pertences colocando-os em sacos plásticos. Melhor prevenir do que remediar, não é mesmo?

Em caso de emergência, não hesite: ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Fique atento e se cuide!

Cidades com alerta laranja de chuvas intensas no Paraná

Ampére Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança do Iguaçu Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Braganey Campo Bonito Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Cruzeiro do Iguaçu Cruz Machado Diamante D’Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Espigão Alto do Iguaçu Flor da Serra do Sul Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Beltrão General Carneiro Goioxim Guaraniaçu Guarapuava Honório Serpa Ibema Itaipulândia Itapejara d’Oeste Laranjal Laranjeiras do Sul Lindoeste Manfrinópolis Mangueirinha Mariópolis Marmeleiro Marquinho Matelândia Medianeira Missal Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Palmas Palmital Pato Branco Pérola d’Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Planalto Porto Barreiro Pranchita Quedas do Iguaçu Ramilândia Realeza Renascença Reserva do Iguaçu Rio Bonito do Iguaçu Salgado Filho Salto do Lontra Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São Jorge d’Oeste São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Toledo Três Barras do Paraná Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino