Alerta amarelo para chuvas fortes deixa Litoral do Paraná em alerta

Um alerta amarelo para chuvas intensas no domingo (13) e segunda-feira (14), foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Litoral do Paraná. Curitiba e Região Metropolitana não aparecem no mapa do caminho do perigo.

O aviso é válido desde às 10 horas de domingo com duração de 24 horas. O alerta amarelo indica perigo potencial com chuva intensa de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia), ventos de 40 a 60 km/h e possível queda de granizo. Na região, há baixo risco de alagamentos, quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.

Como vai ser a semana?

De acordo com o Simepar, a segunda-feira será marcada por maior cobertura de nuvens em grande parte do Paraná. No amanhecer, as temperaturas mínimas giram em torno de 13 °C a 15 °C na metade sul do estado (oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba.

Em Curitiba, chance de garoa ou chuva fraca ao longo do dia, em virtude do ingresso de umidade do oceano. A máxima para a capital não deve passar dos 21°C