Frente fria avança e traz instabilidade pra Curitiba, diz previsão do tempo

O domingo (13) será de queda na temperatura em Curitiba. O avanço de uma frente fria no sul provoca a instabilidade no tempo. A máxima não deve chegar aos 20°C, segundo a previsão do tempo para a capital paranaense.

Segundo o Simepar, o avanço de uma frente fria pelo oceano aumenta os índices de instabilidade no Paraná. São esperadas pancadas de chuva com descargas atmosféricas em todas as regiões ao longo do dia, com maior intensidade no interior, onde não se descarta a possibilidade de temporais localizados. Em vários setores fica chuvoso, por isso as temperaturas não se elevam muito.

“Um sistema de baixa pressão que ganha força no Paraguai e o avanço de uma frente fria na altura do sul do país acabam contribuindo para o retorno da chuva mais expressiva em boa parte do estado”, afirmou o meteorologista Samuel Braun.

Para o domingo, a mínima é de 16°C com máxima de 19°C, segundo a previsão do tempo para Curitiba.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉