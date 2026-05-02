Alerta amarelo de tempestade deixa região Sul do Paraná em atenção

Um alerta amarelo de perigo potencial para tempestade foi emitido para a região Sul do Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso meteorológico teve início pela manhã desta sexta-feira (1°) e deve encerrar apenas às 15 horas de sábado (2).

Com o alerta, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e chance de queda de granizo. Municípios como Araucária, Barracão, Agudos do Sul, Capanema, Fazenda Rio Grande, Laranjeiras do Sul e Mallet podem ser afetados. Há um baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

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Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de quedas de descargas elétricas. É importante também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Durante a tempestade, a orientação da Defesa Civil é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.