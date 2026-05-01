Abril registra chuva acima da média na maior parte do Paraná

Abril encerra com 29 das 42 estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) com volume de chuva acima da média histórica para o período. No entanto, 13 delas registraram volumes de chuva abaixo da média para o mês.

Segundo o Simepar, as chuvas seguiram o regime que estava previsto: foram vários dias consecutivos sem chuva e, quando choveu, os volumes foram altos o suficiente para que as estações ultrapassassem a média histórica para o período. Ficaram abaixo da média histórica de abril as estações Altônia, Curitiba, Francisco Beltrão, Guaira, Guaratuba, Maringá, Palmas, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais e Umuarama.

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Apesar dos altos volumes nas 29 estações, o Paraná declarou Situação de Emergência Hídrica em todo o Estado. O decreto, assinado pelo governador do estado Ratinho Jr. e válido por 180 dias. A situação foi acelerada pelo calor acima da média na região Sudoeste, que fez elevar a evapotranspiração na região.

Apesar da seca intensa em várias regiões do Estado, todas essas estações registraram chuva mais significativa, finalmente, nos últimos dias de abril.

“Nos últimos dias, entre 26 e 30 de abril, a chegada de uma frente fria combinada com a atuação de um cavado meteorológico mudou completamente o padrão de tempo no Paraná. Tivemos volumes expressivos de chuva em grande parte do estado, queda acentuada de temperatura e até mesmo registro de geadas no extremo sul paranaense”, relata Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar.

Confira os dados dos pluviômetros das 42 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação, em operação em abril:

Chuvas abaixo da média:

Cidade: média histórica de chuva para abril / volume de chuva em abril de 2026

Altônia: 78 mm / 61,2 mm;

Curitiba: 83,5 mm / 81,8 mm;

Francisco Beltrão: 142,4 mm / 118,8 mm;

Guaira: 118,6 mm / 69,8 mm;

Guaratuba: 201,0 mm / 166,4 mm;

Maringá: 76,2 mm / 75,6 mm;

Palmas: 151,8 mm / 113,4 mm;

Palotina: 115,1 mm / 104,8 mm;

Paranaguá: 138,8 mm / 111,2 mm;

Paranavaí: 96,8 mm / 90,8 mm;

Pato Branco: 151,2 mm / 149,8 mm;

Pinhais: 80,9 mm / 78 mm;

Umuarama: 96,4 mm / 92,2 mm;

Chuvas acima da média:

Cidade: média histórica de chuva para abril / volume de chuva em abril de 2026

Antonina: 163,6 mm / 257,2 mm;

APPA Antonina: 126,4 mm / 156,2 mm;

Assis Chateaubriand: 100,6 mm / 109,8 mm;

Capanema: 129,8 mm / 230,6 mm;

Cambará: 73,4 mm / 138,6 mm;

Campo Mourão: 86,3 mm / 99,8 mm;

Cândido de Abreu: 97,6 mm / 163,6 mm;

Cerro Azul: 67,5 mm / 139,8 mm;

Cianorte: 82,7 mm / 102,6 mm;

Cornélio Procópio: 67,3 mm / 99,6 mm;

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 130,7 mm / 313,8 mm;

Fazenda Rio Grande: 84,1 mm / 147,6 mm;

Irati: 99,6 mm / 147,2 mm;

Cruzeiro do Iguaçu: 210,9 mm / 346,8 mm;

Foz do Iguaçu: 139,2 mm / 140,6 mm;

Guarapuava: 127,9 mm / 183,2 mm;

Jaguariaíva: 71,2 mm / 128,2 mm;

Laranjeiras do Sul: 140,8 mm / 261 mm;

Loanda: 81,4 mm / 113,4 mm;

Londrina: 91,9 mm / 211 mm;

Pinhão: 124,7 mm / 193,2 mm;

Ponta Grossa: 90,2 mm / 234 mm;

Guaraqueçaba: 199,2 mm / 312,6 mm;

Santa Helena: 140,6 mm / 241,4 mm;

São Miguel do Iguaçu: 135,7 mm / 187 mm;

Telêmaco Borba: 89,2 mm / 103,4 mm;

Toledo: 150,2 mm / 245,8 mm;

Ubiratã: 73,1 mm / 147,6 mm

União da Vitória: 98,7 mm / 168,6 mm.