Ainda não sabe em quem vai votar? A Tribuna te ajuda

Faltam dez dias para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, que ocorrem no dia 4 de outubro. Se você ainda não sabe em quem vai votar para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senadores, governador e presidente da República, o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná pode te ajudar.

Na plataforma, é possível consultar qualquer um dos nomes elegíveis para 2026 em qualquer estado e conferir foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também estarão lá a declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.

Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, em que as cadeiras são distribuídas entre partidos e federações conforme a votação total e preenchidas pelos candidatos mais votados dentro das legendas. Já os senadores, os governadores e o presidente são escolhidos por meio do sistema majoritário, em que se elege quem tem a maioria dos votos.

Os eleitores paranaenses devem escolher 30 deputados federais, que ocuparão cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília. Outros 54 parlamentares preencherão as vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) como deputados estaduais.

O Senado Federal receberá dois novos senadores pelo estado, já que dois terços do total de cadeiras da Casa serão renovadas; 54 de 81. O mandato dura oito anos e cada senador tem dois suplentes. Os dois candidatos com maior votação em cada estado são eleitos.

No caso do governo do estado e da Presidência da República, a chapa precisa da maioria absoluta (mais da metade) dos votos válidos para vencer em primeiro turno. Caso contrário, o segundo turno ocorre entre as duas mais votados. O segundo turno está previsto para o dia 25 de outubro.

Consulte o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná para fazer suas escolhas

Candidatos a deputado federal pelo Paraná: Consulte aqui.

Candidatos a deputado estadual: Consulte aqui.

Candidatos ao Senado pelo Paraná (duas vagas): Consulte aqui.

Candidatos a governador e vice-governador do Paraná: Consulte aqui.

Candidatos a presidente e vice-presidente da República: Consulte aqui.