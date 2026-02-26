Agiota que fugiu de Fazenda Rio Grande é capturado no interior do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na manhã desta quinta-feira (26) um homem de 30 anos suspeito de extorsão qualificada. A prisão ocorreu em Ortigueira, no Centro do Estado, com apoio de policiais civis locais. O suspeito estava foragido desde janeiro, quando teria tentado extorquir uma vítima em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo as investigações, o homem atuava como agiota e conseguiu fugir quando seu parceiro foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) durante a tentativa de extorsão. Após identificar o suspeito, a PCPR solicitou sua prisão preventiva, que foi autorizada pela Vara Criminal da Comarca.

A captura do suspeito foi resultado de um trabalho de inteligência policial para localizar seu paradeiro. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime de extorsão qualificada.

A extorsão qualificada é um crime previsto no Código Penal brasileiro, caracterizado pelo ato de obrigar alguém a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça algo, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida. A pena para este crime pode variar de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa.