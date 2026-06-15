Paraná tem mais de 20 mil vagas de emprego disponíveis. Cascavel e Curitiba lideram em número de oportunidades

As agências do Trabalhador do Paraná abriram 20.240 vagas de emprego com carteira assinada nesta segunda-feira (15). As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional e podem ser consultadas presencialmente nas unidades ou pelo site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Cascavel e Curitiba são os municípios com mais vagas disponíveis.

O cargo com maior número de vagas oferecidas é o de alimentador de linha de produção, com 5.725 ofertas. Na sequência, vem abatedor, com 1.227 vagas abertas. Megarefe, com 974 oportunidades, e operador de caixa, com 714 vagas, completam as principais posições.

A regional de Cascavel, no Oeste, lidera a oferta de trabalhos, com 4.640 vagas abertas. Na sequência vem a regional de Curitiba, com 4.345 vagas abertas na Capital e Região Metropolitana. A regional de Campo Mourão aparece na terceira posição, com 2.755 vagas. Já a regional de Foz do Iguaçu aparece com 2.264 vagas. Pato Branco tem 1.902 vagas abertas.

Maringá (1.270 vagas), Londrina (1.269), Umuarama (972 vagas), Guarapuava (253), Paranaguá (395), Ponta Grossa (150) e Jacarezinho (25) são as demais regionais com vagas disponíveis.

Formação técnica e superior

Além das vagas operacionais e do setor de serviços, as agências também oferecem oportunidades para profissionais com formação técnica e superior. São oportunidades para farmacêutico, técnico em mecânica, administrador, técnico em administração, estudante de pedagogia, entre outras. Há oportunidades também para estagiários nas áreas de administração, marketing, logística e recursos humanos.

Os interessados devem procurar a agência do Trabalhador de seu município para orientação e encaminhamento às entrevistas. As vagas também podem ser consultadas pela internet.