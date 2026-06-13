Como se inscrever no processo seletivo do IBGE com 8,2 mil vagas?

O IBGE abriu nesta sexta-feira (12) inscrições para contratação temporária de 8.238 vagas de nível médio destinadas ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados, com salários entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192.

Quais são as funções oferecidas no processo seletivo?

O edital oferece vagas para cinco funções diferentes, todas exigindo nível médio de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas por todo o país, e os candidatos podem escolher o município onde desejam realizar a prova. Há modalidades de concorrência para ampla concorrência, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Como fazer a inscrição e qual o prazo?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame. O prazo vai até às 23h59 do dia 1º de julho de 2026. A taxa de inscrição custa R$ 53, mas pode ser isenta para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico de baixa renda.

Quando será realizada a prova e como funciona?

A prova objetiva está prevista para 27 de setembro e terá duração de quatro horas. Serão 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada. Para ser aprovado, o candidato precisa acertar no mínimo 18 pontos no total e pelo menos um ponto em cada disciplina. O resultado final está previsto para 18 de dezembro.

Quais benefícios os aprovados receberão?

Além dos salários que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008 conforme a função, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional. Os contratos são temporários, mas podem ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

Por que há procedimento especial para candidatos pretos ou pardos?

Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e forem aprovados na prova objetiva passarão por um procedimento de confirmação complementar. Essa verificação será realizada de forma telepresencial, ou seja, por videoconferência, exclusivamente para quem optou por concorrer nessa modalidade no ato da inscrição.