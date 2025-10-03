Acidente interdita BR-101 em SC e gera congestionamento até divisa com o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três caminhões se envolveram em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (03/10) no quilômetro 48 da BR-101, em Joinville, em Santa Catarina. O trecho, que é o principal acesso ao Litoral do estado para quem sai de Curitiba pela BR-376, permanece totalmente interditado desde o momento da colisão.

Um dos caminhões transportava botijões de gás vazios. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando e colidindo contra uma estrutura de radar. Após o impacto, o caminhão pegou fogo. No mesmo sentido da rodovia, outro caminhão carregado com telhas colidiu com o veículo já acidentado.

+ Veja também: Motorista embriagado causa acidente fatal na BR-277

Em seguida, um terceiro caminhão-baú atingiu os dois veículos envolvidos, agravando ainda mais o acidente. Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para controlar a situação e prestar atendimento às vítimas.

O bloqueio total da rodovia gerou um congestionamento que chega a 30 km, se estendendo até a divisa com o Paraná. Segundo informações da PRF, havia 19 km de lentidão no sentido Norte e 17 km no sentido Sul a partir do ponto do acidente.