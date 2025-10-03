Tudo parado

Acidente interdita BR-101 em SC e gera congestionamento até divisa com o Paraná

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 03/10/25 10h09
Acidente grave fechou a BR-101 em Joinville. Foto: Reprodução / PRF

Três caminhões se envolveram em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (03/10) no quilômetro 48 da BR-101, em Joinville, em Santa Catarina. O trecho, que é o principal acesso ao Litoral do estado para quem sai de Curitiba pela BR-376, permanece totalmente interditado desde o momento da colisão.

Um dos caminhões transportava botijões de gás vazios. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando e colidindo contra uma estrutura de radar. Após o impacto, o caminhão pegou fogo. No mesmo sentido da rodovia, outro caminhão carregado com telhas colidiu com o veículo já acidentado. 

Em seguida, um terceiro caminhão-baú atingiu os dois veículos envolvidos, agravando ainda mais o acidente. Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para controlar a situação e prestar atendimento às vítimas.

O bloqueio total da rodovia gerou um congestionamento que chega a 30 km, se estendendo até a divisa com o Paraná. Segundo informações da PRF, havia 19 km de lentidão no sentido Norte e 17 km no sentido Sul a partir do ponto do acidente.

