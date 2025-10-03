Motorista embriagado causa acidente fatal na BR-277

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher morreu em um grave acidente na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta quinta-feira (02/10). A vítima estava no banco do passageiro de um Renault Sandero que foi atingido na traseira por um Audi Q5.

O acidente aconteceu pouco após às 23h, no quilômetro 77 da rodovia, na altura do bairro Rio Pequeno, sentido Litoral, e foi registrado pelo Corpo de Bombeiros. Com a força da batida, o Sandero capotou e acabou caindo próximo a um canal da região.

A passageira morreu ainda no local. Já a motorista do carro foi ejetada com o impacto e sofreu ferimentos graves. Ela recebeu atendimento da equipe de resgate e foi encaminhada ao Hospital de São José dos Pinhais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Audi não se feriu. No entanto, apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem e foi conduzido à Delegacia de São José dos Pinhais..