70% das cidades do PR registraram nenhum ou apenas um assassinato em 2025

O Paraná registrou queda de 29% nos casos de homicídios dolosos, 10% nos feminicídios e 18% no número de estupros entre janeiro e setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (29/10) pela Secretaria da Segurança Pública.

Para o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, os resultados refletem a consolidação de uma política integrada de combate aos crimes.

“A integração entre as polícias Militar, Civil e Científica, além da parte de ressocialização com a Polícia Penal, tem sido fundamental. Também os investimentos em contratação de efetivo, novos equipamentos, tecnologia e o esforço diário dos nossos policiais têm resultado na redução dos principais indicadores de crimes no Paraná”, afirmou.

Além disso, segundo o relatório, as apreensões de drogas aumentaram em 21% no mesmo período. Cerca de 359 mil quilos foram apreendidos, tornando o maior volume da história do estado.

Menos assassinatos

Em relação aos homicídios dolosos, quando há intenção de matar, de acordo com a pasta, o estado registrou 865 neste ano. Em 2024, o número era de 1.214 ocorrências. É o melhor resultado da série histórica iniciada em 2007 para homicídios, roubos, furtos, furtos de veículos e roubos de veículos.

O número de assassinatos vem caindo ano após ano no Paraná. Em 2018, por exemplo, foram 1.498 casos de janeiro a setembro, enquanto que em 2023, no mesmo período, foram 1.306; em 2024, 1.214; até chegar aos 865 casos neste ano.

Nos primeiros nove meses de 2025, 286 das 399 cidades do Paraná registraram nenhum ou apenas um homicídio doloso, o que corresponde a 72% do Estado. Desse total, 197 (49%) não tiveram nenhuma ocorrência desse tipo de crime no período, contra 166 em 2024. Outras 89 (22%) cidades tiveram apenas um homicídio e 113 (28%) mais de uma ocorrência.

Com isso, praticamente a metade dos municípios paranaenses passou 2025 sem registro de homicídio doloso. O número de cidades sem ocorrência desse crime aumentou 19% em relação ao ano passado, ampliando a área do Estado onde esse tipo de violência não apareceu.

Em relação a solução desse tipo de crime, o estado afirma que o Paraná atingiu 97% em 2024, enquanto que em 2023 foram 84% dos crimes solucionados.

Roubos e furtos também em queda

Os registros de roubos e furtos também acompanham a queda nos índices da segurança pública paranaense, atingindo o melhor patamar da história. No primeiro caso, a redução foi de 18% na comparação entre janeiro a setembro de 2025 com o de 2024. Foram 11.271 casos neste ano, ante 13.785 do período anterior.

No caso de roubo de veículos, os números mostram uma redução consistente, com os melhores índices da série. De 1.620 casos em 2024, foram registrados 1.198 em 2025, queda de 26%. Em relação a 2023, a redução foi de 51% (2.430), sendo ainda mais expressiva em relação a 2018, de 80%, quando no mesmo período 6.090 veículos foram roubados.

Já os casos de furtos, que se diferem dos roubos por ocorrerem sem o uso de força ou intimidação, o melhor patamar da história também se confirma. Foram 105.976 ocorrências em 2025, redução de 5% em relação a 2024 (111.419); de 16% na comparação com 2023 (126.156); e de 19% em relação a 2018 (130.733).

Os furtos de veículos diminuíram 21,5% no comparativo entre os dois períodos, passando de 8.504 em 2024 para 6.675 em 2025. Em relação a 2023 a queda foi de 31% (9.666) e, em 2018, de 49% (13.186).

Segurança da mulher

Conforme o relatório, nos primeiros nove meses do anos, o Paraná registrou 64 feminicídios, contra 71 em 2024. Curitiba teve redução de 13% nos casos de feminicídio no período, enquanto em outros 76 municípios onde o Programa Mulher Segura foi implementado a redução foi ainda mais expressiva, de 25%.

Lançada em 2024 e expandida neste ano para os 399 municípios paranaenses, o Mulher Segura é um programa que reforça a presença do Estado nas comunidades. Entre 2023 e 2024, o número de visitas comunitárias realizadas pelo programa Mulher Segura cresceu 332%, saltando de 12 mil para 51,9 mil.

De acordo com o Estado, apenas no primeiro semestre de 2025, houve novo aumento de 86,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desde o início da iniciativa, já foram realizadas mais de 1,3 mil palestras, alcançando diretamente 105 mil pessoas com temas como prevenção da violência, promoção da cidadania e fortalecimento das redes de apoio.

Para o secretário, os números refletem um avanço cultural e institucional. “O crime contra a mulher, infelizmente, é uma questão que não é só de segurança pública, mas os números estão demonstrando que as pessoas estão entendendo a gravidade do problema, e isso reflete os números que apresentamos de redução”, disse.