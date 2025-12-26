60 acidentes com seis mortes marcam feriado de Natal no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O feriado de Natal foi de acidentes com mortes nas estradas paranaenses. De acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (26/12), foram registrados 60 acidentes em todo o estado, resultando em 59 pessoas feridas e seis mortes. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os acidentes fatais ocorreram em diferentes regiões do Paraná e envolveram diversos tipos de veículos. Em todos os casos, o comportamento de risco foi o denominador comum: motoristas que ignoraram as regras básicas de segurança no trânsito.

Entre as principais causas das tragédias estão o excesso de velocidade, a combinação perigosa de álcool e direção, além da falta ou uso incorreto de equipamentos de segurança fundamentais, como o cinto.

O balanço das fiscalizações realizadas nas rodovias do estado aponta números preocupantes: foram flagrados 26 casos de crianças sendo transportadas sem cadeirinha ou com o dispositivo instalado de forma incorreta, colocando em risco os pequenos passageiros.

Outros 92 flagrantes foram registrados por falta do uso do cinto de segurança, equipamento que poderia ter evitado lesões graves ou mesmo salvado vidas nos acidentes ocorridos.

A embriaguez ao volante, problema recorrente em períodos festivos, resultou em 37 autuações. Já o excesso de velocidade liderou o ranking de infrações, com impressionantes 785 flagrantes durante o período.