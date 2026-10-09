16 partidos ficam sem vagas na Alep; veja quem mais converteu candidatos em eleitos

No domingo (4), os paranaenses elegeram os 54 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a partir de 2027. Entre as legendas que disputaram as vagas nas Eleições 2026, 16 não elegeram nenhum candidato.

Dessas siglas, PSDB, Avante e Missão haviam lançado mais de 30 candidaturas. O PSDB teve o pior resultado entre elas: apesar de apresentar 47 nomes para a disputa, não conquistou nenhuma cadeira na Assembleia.

Entre os partidos que lançaram muitos candidatos, mas elegeram poucos deputados, está o Podemos. Com a segunda maior lista de candidaturas, formada por 51 nomes, a legenda elegeu apenas três representantes. O resultado corresponde a um aproveitamento de 5,88%.

O MDB, que compôs a chapa de Sandro Alex (PSD) lançando Rafael Greca (MDB) como vice, também teve um desempenho restrito. Dos 39 nomes lançados ao cargo, apenas dois foram eleitos, somando um aproveitamento de 5,13%.

Melhores aproveitamentos

No topo do levantamento estão PL e PSD, que conquistaram 14 cadeiras cada e terão as maiores bancadas da próxima legislatura. Apesar do empate no número de eleitos, o PSD teve melhor aproveitamento em relação ao total de candidaturas lançadas.

O PL foi o partido que mais ampliou sua representação na Assembleia, passando de cinco para 14 deputados estaduais. O crescimento colocou a legenda no mesmo patamar do PSD em número de cadeiras. Quando a comparação considera a proporção de candidatos eleitos em relação ao total de nomes lançados, porém, o PSD leva vantagem.

Segundo as estatísticas de candidaturas da Justiça Eleitoral, o PL lançou 55 nomes para disputar uma vaga de deputado estadual, enquanto o PSD apresentou 48 candidatos. Com 14 eleitos cada, o PSD alcançou um aproveitamento de 29,17%, contra 25,45% do PL, conforme levantamento da Tribuna do Paraná.

PP e PT também aparecem entre os partidos com melhor aproveitamento. O Progressistas elegeu seis deputados entre os 31 candidatos lançados, alcançando uma taxa de 19,35%. Já o Partido dos Trabalhadores garantiu oito cadeiras entre 45 candidaturas, o equivalente a 17,78%.

Confira, a seguir, a relação entre o número de candidatos lançados por cada partido e o total de eleitos:

Partido Candidatos % Candidaturas Eleitos Aproveitamento (%) PL 55 8,91% 14 25,45% PSD 48 7,78% 14 29,17% PT 45 7,29% 8 17,78% PP 31 5,02% 6 19,35% NOVO 42 6,81% 3 7,14% PODE (Podemos) 51 8,27% 3 5,88% REPUBLICANOS 25 4,05% 3 12,00% MDB 39 6,32% 2 5,13% PDT 39 6,32% 1 2,56% PSDB 47 7,62% 0 0,00% AVANTE 34 5,51% 0 0,00% MISSÃO 33 5,35% 0 0,00% REDE 29 4,70% 0 0,00% UNIÃO 25 4,05% 0 0,00% MOBILIZA 15 2,43% 0 0,00% PSOL 15 2,43% 0 0,00% DEMOCRATA 10 1,62% 0 0,00% CIDADANIA 9 1,46% 0 0,00% SOLIDARIEDADE 8 1,30% 0 0,00% PRD 5 0,81% 0 0,00% PCdoB 3 0,49% 0 0,00% PV 3 0,49% 0 0,00% PCO 2 0,32% 0 0,00% PSTU 2 0,32% 0 0,00% UP 2 0,32% 0 0,00% Total 617 100,00% 54 8,75%