Obras

Obras de asfalto fecham alça da BR-376 por oito horas em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 16/10/26 08h51
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Fotografia em plano geral de obras de infraestrutura e duplicação em uma rodovia ou avenida, com tráfego intenso de veículos retido e maquinário pesado em operação. Em primeiro plano e à esquerda, blocos de concreto e tambores sinalizadores laranjas e brancos delimitam a área de intervenção na pista. À direita, uma longa fila de carros — incluindo um automóvel escuro Volkswagen em destaque — aguarda no fluxo de trânsito lento. No plano intermediário, diversos equipamentos de construção civil pesada atuam no canteiro de obras, destacando-se escavadeiras hidráulicas amarelas (uma delas da marca LiuGong), pás carregadoras, caminhões basculantes e pilhas de brita e terra. Ao fundo, postes de rede elétrica, vegetação lateral e um céu parcialmente nublado completam o cenário de obras viárias sob luz diurna.
Trecho terá desvio sinalizado pela concessionária. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A execução de obras de recuperação do pavimento vai interditar temporariamente uma alça de acesso à marginal da BR-376, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (16). O bloqueio será realizado pela concessionária Via Araucária no km 605+500, no sentido São José dos Pinhais, na região do entroncamento com a BR-116 e a BR-376.

A interdição está prevista para começar às 22h desta sexta-feira e terminar às 6h de sábado (17). Durante o período, os motoristas que utilizam o acesso deverão seguir por uma rota alternativa, com retorno pela Rodovia do Xisto (BR-476).

Além dessa obra, outros trechos da mesma rodovia também apresentam alterações no estado. Devido aos estragos provocados pelas chuvas desta semana, há obras de reparo no pavimento nos kms 482 e 545 (sentido Norte/Ponta Grossa), kms 486 e 530 (sentido Sul/Curitiba), kms 400 e 460 (ambos os sentidos, entre Imbaú e Tibagi) e Kms 300 e 378 (sentido Norte/Londrina).

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Qual é a rota alternativa?

Como alternativa ao trecho interditado na Região Metropolitana de Curitiba, os condutores deverão acessar a PR-376 pelo km 605, fazer o retorno no km 146 da Rodovia do Xisto (BR-476) e sair no km 144.

O bloqueio é necessário para a realização de serviços de recuperação do pavimento, que incluem fresagem e recomposição asfáltica. Os trabalhos serão executados durante a noite, conforme a programação divulgada pela concessionária.

Obras podem sofrer alterações

A Via Araucária informa que o cronograma dos serviços poderá ser alterado caso as condições climáticas sejam desfavoráveis. Por isso, os motoristas devem ficar atentos à sinalização no local e considerar a interdição ao planejar o deslocamento pela região.

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