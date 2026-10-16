Obras de asfalto fecham alça da BR-376 por oito horas em Curitiba

A execução de obras de recuperação do pavimento vai interditar temporariamente uma alça de acesso à marginal da BR-376, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (16). O bloqueio será realizado pela concessionária Via Araucária no km 605+500, no sentido São José dos Pinhais, na região do entroncamento com a BR-116 e a BR-376.

A interdição está prevista para começar às 22h desta sexta-feira e terminar às 6h de sábado (17). Durante o período, os motoristas que utilizam o acesso deverão seguir por uma rota alternativa, com retorno pela Rodovia do Xisto (BR-476).

Além dessa obra, outros trechos da mesma rodovia também apresentam alterações no estado. Devido aos estragos provocados pelas chuvas desta semana, há obras de reparo no pavimento nos kms 482 e 545 (sentido Norte/Ponta Grossa), kms 486 e 530 (sentido Sul/Curitiba), kms 400 e 460 (ambos os sentidos, entre Imbaú e Tibagi) e Kms 300 e 378 (sentido Norte/Londrina).

Qual é a rota alternativa?

Como alternativa ao trecho interditado na Região Metropolitana de Curitiba, os condutores deverão acessar a PR-376 pelo km 605, fazer o retorno no km 146 da Rodovia do Xisto (BR-476) e sair no km 144.

O bloqueio é necessário para a realização de serviços de recuperação do pavimento, que incluem fresagem e recomposição asfáltica. Os trabalhos serão executados durante a noite, conforme a programação divulgada pela concessionária.

Obras podem sofrer alterações

A Via Araucária informa que o cronograma dos serviços poderá ser alterado caso as condições climáticas sejam desfavoráveis. Por isso, os motoristas devem ficar atentos à sinalização no local e considerar a interdição ao planejar o deslocamento pela região.