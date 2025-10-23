Nota Curitibana sorteia R$ 80 mil para quem pediu CPF na nota

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já conferiu se foi um dos sortudos do Nota Curitibana? A Prefeitura de Curitiba realizou nesta quinta-feira (23/10) o 84º sorteio eletrônico do programa que incentiva a cidadania fiscal na capital paranaense. O evento aconteceu no Salão Nobre do Palácio 29 de Março e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no Youtube.

O grande vencedor do prêmio principal de R$ 50 mil foi o bilhete número 1.933.865. Já o segundo prêmio, de R$ 20 mil, saiu para o bilhete 1.017.728, e o terceiro lugar, com R$ 10 mil, também para o 1.017.728. Além dos prêmios principais, 15 mil participantes foram contemplados com R$ 10 cada.

O sorteio deste mês contou com mais de 3,3 milhões de bilhetes gerados (3.318.012 para ser exata) e 137.166 participantes. Todos esses cupons foram gerados a partir de notas fiscais solicitadas durante o mês de junho de 2025.

Entidades também ganham

Uma das características mais bacanas do Nota Curitibana é que as entidades sociais sem fins lucrativos também são beneficiadas. No sorteio desta quinta, seis instituições indicadas pelos ganhadores receberão prêmios: duas ganharão R$ 25 mil cada, outras duas R$ 10 mil cada, e mais duas levarão R$ 5 mil cada uma.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá nos próximos dias na sede da Prefeitura. Atualmente, o programa conta com 271.544 cidadãos cadastrados.

Como participar dos próximos sorteios

Quer tentar a sorte também? É super simples! Basta informar seu CPF na hora de pedir a nota fiscal de serviços como planos de saúde, escolas particulares, faculdades, cursos de idiomas, lavanderias, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, entre outros.

Para participar dos sorteios e resgatar os créditos, você precisa se cadastrar no site do Nota Curitibana. Em média, 15% do valor do ISS pago na prestação de serviços é convertido em crédito para você.

A primeira nota fiscal eletrônica do mês já gera um bilhete para o sorteio, independentemente do valor. Depois disso, a cada R$ 50 em notas, você ganha um novo cupom. Os bilhetes são válidos para o mês do respectivo sorteio.

E não esqueça que os créditos acumulados podem ser resgatados diretamente na sua conta bancária, usados para recarregar o cartão transporte Urbs ou até mesmo para abater no valor do IPTU.

O sorteio seguiu critérios rigorosos de segurança digital e lisura institucional, sendo acompanhado pela presidente da sessão, Camila Scoparo Faria, o coordenador do Nota Curitibana e secretário da sessão e responsável pela ata, Ivonei Koakoski; o analista de sistemas para gerenciar o aplicativo do sorteio, Rodrigo Colchon Maciel; e a auditora Fabiane Dutra Florêncio. O auditor fiscal do departamento de rendas mobiliárias Ademir Brugnolo executou o sorteio.