O verão chegou oficialmente nesta segunda-feira (21) e o dia promete ter a companhia da chuva. A estação mais quente do ano vai ser instável até 20 de março, último dia do verão. Então, se prepare para momentos de temperaturas perto dos 26°C e risco amarelo de temporal. Se serve de alento, os reservatórios da Sanepar irão subir durante a estação.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda-feira vai ser marcada pela chuva em Curitiba. A previsão aponta para uma precipitação intensa por longos períodos do dia, ou seja, guarda-chuva vai cansar de ficar aberto. Já a temperatura vai ser agradável e pode chegar a máxima de 26°C.

Quanto a semana do Natal, basicamente vai ser assim mesmo com muita nebulosidade e pouco tempo de sol.

E nas praias?

No litoral, a chuva também vai se fazer presente, mas com menor intensidade em relação à capital paranaense. A sensação térmica vai estar alta e a mínima para hoje é de 21°C.

Já no interior, o primeiro dia do verão é de tempo instável, parcialmente nublado com pancadas de chuva em quase todo o Estado, exceto na região de Pato Branco onde fica firme. A temperatura mais baixa prevista é de 16 ºC em União da Vitória, Pato Branco e Laranjeiras do Sul. A mais alta deve ser registrada em Jacarezinho com 34 ºC.