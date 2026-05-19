Por que o surto de ebola no Congo preocupa a OMS?

A Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de interesse internacional devido ao surto de ebola na República Democrática do Congo e em Uganda. A doença já provocou 131 mortes e 513 casos suspeitos, com disseminação rápida que preocupa autoridades sanitárias globais.

O que torna este surto especialmente preocupante?

O surto é causado pela espécie Bundibugyo do vírus ebola, que tem taxa de mortalidade de até 40% e não possui vacinas ou tratamentos aprovados. Os casos estão sendo notificados em áreas cada vez mais vastas, incluindo cidades importantes como Goma, aumentando o risco de disseminação regional.

Quais medidas estão sendo tomadas para conter a doença?

A OMS convocou um comitê de emergência e um painel de especialistas para avaliar possíveis vacinas. Uganda e a República Democrática do Congo realizam rastreios nas fronteiras, enquanto países vizinhos como Ruanda intensificam a vigilância. As equipes trabalham para rastrear e investigar infecções suspeitas.

Existe alguma vacina disponível contra esta espécie do vírus?

Não há vacina aprovada para a espécie Bundibugyo. Existe a vacina Ervebo, usada contra outra variante do ebola, que mostrou alguma proteção em estudos com animais. Especialistas avaliam se essa ou outras opções podem ser testadas durante o surto atual.

Como o vírus ebola é transmitido?

O ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados. A doença provoca febre hemorrágica grave, vômitos, diarreia e hemorragias internas. Funerais comunitários, onde pessoas lavam corpos de falecidos, contribuíram para muitas infecções em surtos anteriores.

Qual o risco para outros países fora da África?

Os Estados Unidos classificaram o risco como relativamente baixo, mas implementaram monitoramento de viajantes e restrições de entrada. Um médico americano foi confirmado entre os casos e será levado para a Alemanha para tratamento. O país emitiu alerta máximo desaconselhando viagens à República Democrática do Congo.