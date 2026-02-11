Mulher ataca escola e deixa deixa ao menos 10 mortos no Canadá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pelo menos dez pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas, duas em estado gravíssimo, depois que uma atiradora abriu fogo em uma escola secundária no oeste do Canadá, nesta terça-feira (10). As autoridades evitaram divulgar detalhes sobre a identidade ou a idade das vítimas no momento, mas não descartam que estudantes, menores de idade, e membros do corpo docente estejam entre os mortos.

O crime aconteceu na escola Tumbler Ridge, uma instituição com cerca de 175 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio, localizada na Colúmbia Britânica.

Segundo os relatórios preliminares das forças de segurança, seis das vítimas foram localizadas no interior da escola, enquanto outros dois corpos foram encontrados em uma residência. Outra pessoa morreu enquanto era transportada para um hospital.

A suspeita de ser autora do massacre foi localizada sem vida no interior da escola com ferimentos autoinfligidos. Sua identidade não foi revelada pela polícia e a motivação do crime segue sob investigação.

Poucas horas antes do massacre, a polícia havia emitido um alerta sobre a suspeita, descrevendo-a como uma “mulher de vestido e cabelos castanhos”, mas não há detalhes sobre o motivo dessa comunicação das autoridades.

Agentes policiais continuam realizando buscas em casas e propriedades da localidade, situada a cerca de 1.150 quilômetros ao nordeste de Vancouver, para verificar se não há mais vítimas. A polícia descartou a existência de outros suspeitos.

A Real Polícia Montada do Canadá explicou que, por volta das 13h20 (horário local, 19h20 de Brasília), começou a receber ligações sobre o tiroteio na escola da pequena cidade, que possui cerca de 2.400 habitantes.

“Como parte da resposta inicial ao tiroteio ativo, a polícia entrou na escola para localizar a ameaça. Durante a busca, os agentes localizaram várias vítimas. Também foi encontrada morta uma pessoa que se acredita ser a autora do tiroteio”, detalhou a Polícia Montada em comunicado oficial.

Reação das autoridades

O premiê da província da Colúmbia Britânica, David Eby, descreveu o ataque ocorrido como uma “tragédia inimaginável” e expressou profundo pesar pelas vidas perdidas e pelo impacto devastador na pequena comunidade.

Durante uma entrevista coletiva, Eby afirmou que os corações dos canadenses “estão em Tumbler Ridge” e garantiu que o governo provincial fornecerá todo o apoio necessário às famílias das vítimas e aos afetados pelo trauma nos próximos dias.

O governador sinalizou ainda que planeja visitar a localidade “o mais breve possível” para se reunir com moradores e coordenar a assistência após o tiroteio.

Por sua vez, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse estar “devastado” pelo tiroteio desta terça-feira em Tumbler Ridge e manifestou suas condolências às famílias e amigos das vítimas.

“Estou devastado pelos horríveis tiroteios de hoje em Tumbler Ridge, Colúmbia Britânica. Minhas orações e mais profundas condolências às famílias e amigos daqueles que perderam entes queridos nesses atos de violência”, declarou Carney em um comunicado.