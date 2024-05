O fotógrafo paranaense Vinicius Dlugosz, que mora em Londres, na Inglaterra, fez registro impressionantes da da tempestade solar “severa”, a maior dos últimos 20 anos, nesta sexta-feira (10). O fenômeno provocou auroras boreais incomuns no Hemisfério Norte, e a raríssima aurora austral, que pode ser vista no Ushuaia, ao sul da Argentina.

Vinicius nasceu em Campo Mourão, região centro-oeste do Paraná. Residindo em Londres, costuma viajar pela Europa para registrar lindas imagens do Velho Continente. A aurora boreal foi vista também em Budapeste, na Hungria, Reix, na Suíça, e relatos também no norte de Portugal.

A tempestade solar é formada por ejeções de massa coronal, que são erupções de plasma e campos magnéticos provenientes da coroa solar, a camada mais externa do Sol. Uma das consequências do fenômeno são as chamadas auroras boreais. Este é o nome do fenômeno do Hemisfério Norte. Quando ocorre no Hemisfério Sul, ele é chamado de aurora austral, algo que pode atrapalhar o funcionamento de redes de energia e de sistemas de comunicação via satélite.

Para acompanhar mais o trabalho do Vinicius Dlugosz, siga nas redes sociais

Foto: Reprodução/Instagram/Viniciusdlugosz.photos Foto: Reprodução/Instagram/Viniciusdlugosz.photos Foto: Reprodução/Instagram/Viniciusdlugosz.photos Foto: Reprodução/Instagram/Viniciusdlugosz.photos Foto: Reprodução/Instagram/Viniciusdlugosz.photos

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango Barateza! Xis Gaudério: lanchão de gaúcho em Curitiba também ajuda o Rio Grande do Sul! VÍDEO Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar Tempestade geomagnética Tempestade solar gigante pode atingir a Terra neste fim de semana e causar apagões