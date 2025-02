Extrema direita avança nas eleições na Alemanha, aponta boca de urna

As pesquisas de boca de urna das eleições parlamentares alemãs, realizadas neste domingo (23), indicam uma vitória do conservador Friedrich Merz e um avanço significativo da AfD, partido de extrema direita. De acordo com as projeções, a CDU de Merz conquistou 28,5% dos votos, enquanto a legenda populista alcançou 20%, seu melhor desempenho em nove décadas.

O resultado da AfD representa o dobro dos votos obtidos em 2021, consolidando a onda populista que já se observa em outros países da União Europeia, como Itália, Holanda, Hungria e Áustria. A forte presença do partido no Bundestag, o Parlamento alemão, marca um novo capítulo na política do país.

O sistema eleitoral alemão, conhecido por sua complexidade, envolve dois votos por eleitor: um direto para candidatos em 299 distritos e outro em lista partidária. Uma recente reforma eleitoral vincula o voto direto ao desempenho do partido do candidato no voto por lista, fortalecendo o papel das legendas, segundo especialistas.

Com a maior fatia do Bundestag, Merz é o favorito para se tornar o próximo primeiro-ministro, mas dependerá da formação de uma coalizão. Sua preferência seria uma aliança com o SPD, partido do atual premiê Olaf Scholz, que obteve 16,5% dos votos segundo a boca de urna. Nos últimos dias, Merz adotou um tom mais moderado em relação a Scholz, visando futuras negociações.

Caso precise incluir os Verdes na coalizão para garantir uma maioria mais sólida, Merz enfrentará desafios adicionais. O partido ambientalista, que alcançou 12% dos votos, diverge da CDU em temas como energia nuclear e legislação ambiental. A participação do FDP, partido liberal que está no limite da cláusula de barreira de 5%, também pode influenciar as negociações.

A boca de urna também revelou um crescimento do partido A Esquerda, que teria atingido 9% dos votos. Sua forte presença nas redes sociais e o posicionamento firme na defesa do Brandmauer, o firewall que separa o campo democrático da AfD, são apontados como fatores decisivos para esse resultado.