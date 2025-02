Golpe do falso advogado: sinais para não cair nessa armadilha

Nos últimos meses, o registro do golpe do falso advogado cresceu. Imagine o seguinte cenário: você está esperando o resultado de um processo e o seu “advogado” entra em contato dizendo que a causa está ganha, mas que precisa de um valor em dinheiro para liberar a indenização. Confiando no “profissional”, a vítima faz um Pix com a quantia estipulada.

Só que, em seguida, o advogado some. E o prejuízo fica. O crime é tão bem arquitetado que, em alguns casos, os golpistas usam inteligência artificial para enviar áudios se passando pelo advogado. As vítimas só descobrem que foram alvos de um estelionatário quando entram em contato com o verdadeiro profissional.

Foi o que aconteceu com Marcia Teresa, que estava processando uma empresa. Ela recebeu uma mensagem dos golpistas dizendo que a sentença do processo em que ela aguardava resultado tinha sido proferida, mas que um valor era necessário para liberar a indenização total. “Achei a mensagem estranha, mas eles sabiam meus dados, o nome da empresa que estava processando e o escritório que contratei. Respondi, mas como era final do dia achei que só iam responder na segunda-feira, mas eles me ligaram. Falaram que precisavam fazer um depósito judicial e que iam me ajudar”, detalha a aposentada.

Com a pulga atrás da orelha, ela aceitou a chamada de vídeo. Os golpistas pediram para ela mostrar a tela do computador, no site do banco, mas neste momento ela chamou a nora. “Ela me pediu para desligar e entramos em contato com o celular pessoal do nosso advogado, que confirmou ser um golpe.”

O advogado em questão era Vinicius Erthal da Silva, que já tinha sido vítima de golpes parecidos outras vezes. “A sentença realmente existe, mas os golpistas se adiantam, solicitam valores de eventuais taxas judiciais ou de alvará, para liberar a suposta indenização. Sei de pessoas que tiveram um prejuízo muito grande por conta desse golpe”, detalha o advogado.

Ele explica que os estelionatários se aproveitam de processos públicos para cometer crimes. “Tirando algumas exceções, os processos são abertos e qualquer pessoa tem acesso às informações. Fica muito fácil conseguir o telefone, o nome completo, o número e detalhes do processo. Por isso, é preciso estar atento e desconfiar de números estranhos.”

Orientações

A OAB-PR (Ordem dos Advogados – Paraná) orienta o cliente a checar as informações, entrando em contato direto com o advogado antes de fazer qualquer pagamento ou depósito. Além disso, a entidade também reforça que nenhum pagamento deve ser realizado por boleto ou Pix sem a confirmação da procedência com a equipe do escritório.

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais as orientações nesses casos. Por estar em regime de plantão neste domingo (23), a PCPR atende somente demandas factuais.