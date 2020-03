A Praça São Pedro, no Vaticano, recebe nesta sexta-feira (27), às 14h (horário de Brasília) o Crucifixo Milagroso de Roma, uma peça com mais de 500 anos que traz consigo um grande histórico: ter sido responsável por conter uma peste que assolou a Itália em 1522. Junto com a exposição do Santíssimo, o Papa dará a Benção de Indulgência Plenária Urbi et Orbis. Trata-se de uma iniciativa do Papa Francisco em trazer a peça religiosa famosa também por permanecer ilesa a um incêndio devastador em Roma, em 1519, pouco antes da peste.

No último dia 15 o Papa Francisco visitou a peça, que fica originalmente instalada na igreja de San Marcello Al Corso, e fez uma oração. Nesta sexta-feira, uma nova oração pelo fim da pandemia do coronavírus será realizada com o crucifixo milagroso, na Praça São Pedro, que ficará completamente vazia, pela prece mundial.

A peça foi retirada com todo cuidado. Para os católicos, o crucifixo milagroso ganhou fama pelo fim das epidemias e é muito venerado pelos papas através dos tempos.

Indulgência

Também nesta sexta-feira, o Papa Francisco rezará e dará a indulgência plenária ao mundo por causa da pandemia de coronavírus. A indulgência é a remissão total ou parcial dos pecados. O Urbi et Orbi (à cidade e ao mundo) será transmitida pela televisão e pretende atingir milhões de pessoas.