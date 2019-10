O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que os americanos estão “se saindo muito bem com a “China”. Segundo ele, Pequim deseja um acordo, já que as tarifas americanas prejudicam sua cadeia de suprimentos. “Vamos ver o que acontece. Mas eles estão começando a comprar nossos produtos agrícolas”, disse ele, durante encontro em Nova York com o presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil al-Sisi.

Trump disse que a China está fazendo uma grande ação para comprar produtos agrícolas americanos. “E eu aprecio muito isso”, elogiou, mas sem se comprometer com um acordo bilateral.

Jornalistas também questionaram Trump sobre as relações com o Irã. Segundo ele, não há reunião marcada com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, que está em Nova York nesta semana para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. “Alguém me disse que eles querem se reunir. Houve alguma conversa sobre o Iêmen. De repente, eles querem sair do Iêmen”, disse Trump. “Isso é algo bom”, avaliou. “Vamos ver o que acontece, mas não há nada marcado neste momento”, disse, sem descartar um eventual encontro com Rouhani.