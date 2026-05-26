Brasileiros morrem de Ebola no Congo

A Cruz Vermelha brasileira confirmou a morte de três voluntários brasileiros na República Democrática do Congo (RDC). A entidade divulgou nota oficial no sábado (23) informando que os profissionais foram vítimas de infecção por ebola durante atuação no país africano. Por que o surto de Ebola no Congo preocupa a OMS?

“Eles perderam suas vidas para o vírus ebola enquanto lutavam bravamente na linha de frente do combate à doença”, diz o texto da entidade.

Em comunicado, a Cruz Vermelha lamentou as mortes e destacou o legado deixado pelos voluntários brasileiros. “Expressamos nossos mais profundos sentimentos e sincero respeito aos familiares, amigos e a toda a equipe congolesa. O legado de coragem, humanidade e sacrifício desses voluntários jamais será esquecido.”

República Democrática do Congo enfrenta surto de Ebola

A RDC atravessa atualmente um surto de Ebola, conforme anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira (23). Segundo o órgão internacional, o país apresenta um “risco muito alto” de contaminação pelo vírus.

A classificação indica que a doença está se espalhando rapidamente pelo território congolês. De acordo com a última contagem da OMS, 82 pessoas foram oficialmente contaminadas no país e há registro de sete mortes confirmadas, porém os números podem ser ainda maiores. Há aproximadamente 750 casos não confirmados e 177 mortes suspeitas, também segundo dados da OMS.

Dez países africanos em situação de risco

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África (CDC Africa) informou na sexta-feira (22) que dez países africanos estão sob risco de um surto de ebola. São eles:

Sudão do Sul

Ruanda

Quênia

Zâmbia

República Centro-Africana

Tanzânia

Etiópia

Angola

Congo

Burundi