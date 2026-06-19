Argentina avança com concessão bilionária em hidrovia Paraguai-Paraná

A administração de Javier Milei avançou nesta semana com a concessão bilionária da Via Navegável Troncal, o trecho argentino da hidrovia Paraguai-Paraná, rota navegável mais importante da Argentina e fundamental para as exportações do Mercosul.

O governo argentino confirmou nesta quinta-feira (18) a concessão para operações e ampliação da rota por 25 anos à empresa belga Jan de Nul e sua parceira argentina Servimagnus.

O sinal verde nas negociações ocorre após mais de um ano e meio de processo marcado por disputas judiciais e denúncias de favorecimento à atual operadora. Agora, a proposta se converteu na maior privatização do país durante o mandato de Milei.

O governo prevê uma redução inicial de 13,5% nas tarifas de pedágio na hidrovia, que passará dos atuais US$ 4,30 por tonelada líquida registrada para US$ 3,80, até a conclusão das obras de dragagem. Posteriormente, a tarifa subirá para US$ 4,65 e, eventualmente, chegará a US$ 5,78.

A empresa vencedora da licitação já obteve a concessão por 25 anos, de 1996 a 2021, e desde então continuou com um contrato provisório, enquanto a administração esteve nas mãos do Estado.

A Hidrovia Paraguai-Paraná é considerada a principal rota logística da Argentina, concentrando a maior parte da atividade portuária e produtiva do país. Ao todo, quase 60 terminais portuários estão localizados ao longo de seu curso e 80% das exportações argentinas passam por ela.

Segundo informações do jornal Clarín, o processo de dragagem, sinalização e manutenção da hidrovia principal representam um negócio avaliado em cerca de US$ 15 bilhões.