Após rumores de que estaria morto, Trump é visto em campo de golfe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi fotografado neste sábado (30) em um campo de golfe com sua neta, Kai Trump. A aparição do republicano registrada por um fotógrafo da Agência France-Presse (AFP) desmentiu as suposições de que ele estaria morto.

A Casa Branca também emitiu neste fim de semana um comunicado afirmando que o presidente, de 79 anos, está vivo.

A teoria surgiu nas redes sociais nos últimos dias. Entre os motivos que deram origem as especulações, estava o esvaziamento da agenda do presidente para este fim de semana e a falta de declarações públicas recentemente.

Além disso, internautas também relacionaram o fato da Casa Branca ter colocado a bandeira americana a meio-mastro em frente ao prédio na quarta-feira (27), que é um sinal de luto oficial.

Segundo o governo do país, a suspensão da agenda ocorreu por recomendação médica. Trump teria sido aconselhado a descansar.

Em relação a bandeira, o governo afirma que foi em razão do ataque realizado em Minneapolis. O caso aconteceu na quarta (27) em uma igreja. Um homem matou duas crianças e deixou 17 pessoas feridas.