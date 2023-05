Lulu Santos anuncia sessão extra de show em Curitiba

Lulu Santos, ícone do pop rock nacional, anuncia show extra em Curitiba. Agora serão duas apresentações no Teatro Positivo – Grande Auditório. Além do show no sábado, 05 de agosto, Lulu vai se apresentar também no domingo, dia 06 de agosto, em sessão extra.

O nome da turnê “Barítono” faz referência ao tipo de voz do cantor. “Admiti tardiamente várias coisas importantes sobre mim, entre elas o fato de ser um barítono, cantor detessitura vocal grave. Desde que ‘assumi’ essa condição, como costuma acontecer com essas coisas, facilitou enormemente minha vida e arte”, conta o cantor.

No repertório, o público vai poder curtir músicas que marcaram época e canções recentes, com a proposta de reconectar todos os pontos da trajetória do artista. Entre os sucessos, “SOS Solidão”, “Tempos Modernos”, “Toda Forma de Amor”, “Um Certo Alguém” e “Assim Caminha a Humanidade” devem fazer parte do repertório.

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$130,00 (meia-entrada) + taxa adm. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

Ingresso social

Doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e na bilheteria do Teatro Positivo (de segunda a sexta, das 11 às 15horas e das 16h às 20h, aos sábados, das 17h às 21h e aos domingos somente em dia de espetáculo com 2h de antecedência ao início do evento).

É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Serviço

LULU SANTOS – “BARÍTONO”

Quando: 05 e 06 de agosto de 2023 (Sábado e Domingo)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários:

05.08 (SÁBADO) – Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

06.08 (DOMINGO) – Abertura do teatro: 18h15/ Início do espetáculo: 19h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos : a partir de R$130,00 (meia-entrada) + taxa adm

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 11 às 15horas e das 16h às 20h, aos sábados, das 17h às 21h e aos domingos somente em dia de espetáculo com 2h de antecedência ao início do evento).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime

