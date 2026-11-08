Líder religioso suspeito de abuso sexual contra adolescente é preso em Ponta Grossa

Um homem de 32 anos foi preso em Ponta Grossa, suspeito de usar sua posição de líder religioso para persuadir e cometer violência sexual contra uma jovem de 16 anos. A prisão aconteceu neste sábado (7) e o nome dele não foi divulgado.

Segundo a polícia, a vítima relatou que, em um dos episódios, o homem teria fornecido bebida alcóolica a ela para facilitar o crime. É possível que existam outras vítimas, apontam as investigações. “Acreditamos que, com a prisão do investigado, elas se sintam mais à vontade para formalizarem estas denúncias”, diz a delegada Ana Paula Carvalho, do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Ponta Grossa.

O suspeito está preso e deve responder pelo crime de violação sexual mediante fraude e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes.

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