Importantes ruas de Curitiba ganham novo sentido nesta sexta-feira

A piazada que circula pelo CIC vai precisar ficar esperta a partir das 11h desta sexta-feira (14/11). Quatro ruas do bairro Cidade Industrial de Curitiba vão ganhar novos sentidos de circulação, numa mudança que promete deixar o trânsito mais organizado e seguro por ali.

A Rua Marina de Souza Board, que antes permitia ir e voltar, agora vai funcionar só em um sentido: da Manoel Taborda Ribas para a Orlando Luís Lamarca. Já a Rua Taquara vai seguir no caminho contrário, com fluxo da Orlando Luís Lamarca para a Manoel Taborda Ribas.

E não para por aí. A Rua Dr. José Salvador Ferreira também entra na dança e passa a ter sentido único da Marina de Souza Board para a Taquara. Completando o quarteto de mudanças, a Manoel Taborda Ribas terá circulação apenas da Taquara para a Marina de Souza Board.

A Superintendência de Trânsito, que faz parte da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), explica que o objetivo é organizar melhor o fluxo de veículos e aumentar a segurança tanto de quem dirige quanto de quem anda a pé pela região.

Para evitar confusão, agentes de trânsito estarão no local para dar aquela orientada aos motoristas. E se o tempo não colaborar – em caso de chuva forte ou garoa – a mudança pode ser adiada.

Vale lembrar que essas alterações não saem do nada. Antes de mexer no trânsito, a prefeitura realiza estudos técnicos, analisando o movimento de carros e pedestres, além do impacto no tráfego da região. Tudo baseado no monitoramento da SMDT e nas reclamações e sugestões que chegam pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.

