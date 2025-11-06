Feijão da Fundação 2026 tem data definida; ingressos à venda

O verão no litoral do Paraná já tem data marcada para um dos eventos mais esperados da temporada. No dia 24 de janeiro de 2026, o Feijão da Fundação volta a ocupar o Café Curaçao, em Guaratuba, com a sua 23ª edição. Reconhecido como a maior feijoada beneficente do litoral, o evento reúne milhares de pessoas em uma celebração que une boa música, gastronomia de alto nível e solidariedade.

O Feijão da Fundação é mais que um evento: é uma experiência que celebra o melhor do verão paranaense. O público poderá desfrutar de uma feijoada completa e atrações musicais que prometem animar o dia inteiro.

As vendas dos convites são feitas exclusivamente pelo aplicativo iPay. Como acontece todos os anos, os ingressos são limitados e costumam esgotar rapidamente.

Solidariedade em ação

Organização não governamental, sem fins lucrativos e econômicos, a Fundação Francisco Bertoncello foi criada em 19 de dezembro de 2003 com o objetivo, dentre outros, de manter uma unidade de acolhimento institucional, o lar localizado em Colombo (na Região Metropolitana de Curitiba), para atender com excelência, na modalidade de abrigo, crianças e adolescentes vítimas de violência e vulnerabilidade social afastadas do convívio familiar, encaminhados pelo Poder Judiciário da Comarca de Curitiba.

A ONG nasceu a partir de um sonho do seu fundador homônimo conhecido por todos como Tito. “E é muito bonito enxergar que hoje esse sonho é uma realidade que ajuda a mudar a vida de muitas crianças sem amparo da família e da sociedade”, afirma Bertoncello.

O perfil para atendimento são crianças de 00 (zero) a 06 (seis) anos de idade para ingresso, podendo estender esta faixa etária para até 12 (doze) anos, exclusivamente nos casos de grupos de irmãos.

A fundação tem por finalidade garantir proteção integral por meio de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, alimentação, educação, higiene, segurança, privacidade muito amor e carinho. Também em assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitários, além de atuar com projetos que permitem o desenvolvimento da autonomia da criança, preparando-a para a vida adulta.