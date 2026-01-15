Família arrastada por ‘cabeça d’água’ em rio de Guaratuba é resgatada por policiais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ajuda de policiais militares da Patrulha Rural do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) foi decisiva para salvar uma família que se encontrava em situação de perigo durante a ocorrência de um fenômeno conhecido como “cabeça d’água”, no rio São João, na localidade de Pedra Branca, zona rural de Guaratuba, litoral paranaense, na quarta-feira (14/01).

A situação, que poderia ter terminado em tragédia, teve desfecho positivo com a intervenção dos soldados Cabral e Gouveia, que realizavam patrulhamento preventivo na região.

Os policiais testemunharam o aumento súbito e intenso do nível do rio, que até então apresentava condições aparentemente normais. Em questão de segundos, a água subiu aproximadamente 1,5 metro, passando a arrastar galhos, árvores e outros detritos.

Entre os banhistas surpreendidos pelo fenômeno estava uma família – um casal e uma criança – que começou a enfrentar dificuldades para sair da água devido à forte correnteza que se formou.

Diante do risco iminente de afogamento, os policiais da Patrulha Rural entraram no rio para realizar o salvamento. Após minutos de esforço físico, a equipe conseguiu retirar todos os integrantes da família em segurança.

Uma câmera de monitoramento flagrou a movimentação no local. Assista:

Vídeo: PMPR

Família é resgatada com ferimentos leves

A mulher apresentava sinais de exaustão extrema após o incidente, enquanto o homem sofreu escoriações devido à força da correnteza. Apesar dos ferimentos, os envolvidos optaram por não receber atendimento médico após avaliação inicial.

Durante a ação de salvamento, os policiais tiveram os equipamentos encharcados, incluindo armamento e demais materiais operacionais. Um dos militares sofreu escoriações e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro para atendimento.

“Foi tudo muito rápido. A força da água arrastou meu filho e, imediatamente, eu me joguei para tentar alcançá-lo. Minha esposa também entrou no rio e a situação ficou extremamente perigosa. A correnteza era tão forte que ameaçava nos levar rio abaixo. Felizmente, os policiais militares estavam presentes no local naquele exato momento. A atuação deles foi decisiva. Com muita rapidez e coragem, nos prestaram socorro e ajudaram a salvar nossas vidas. Eles estavam no lugar certo, na hora certa, e isso fez toda a diferença”, destacou Marcelo Zander, um dos banhistas resgatados.

Vídeo: PMPR

O fenômeno “cabeça d’água” é caracterizado pelo aumento repentino do volume de água nos rios, geralmente causado por chuvas intensas em regiões mais altas, mesmo quando não chove no local onde os banhistas se encontram, o que torna a situação ainda mais perigosa pela falta de sinais de alerta.