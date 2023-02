A Sanepar informa que, devido a falha de bombeamento no sistema de distribuição em Curitiba, ocorrida neste sábado (4), pode haver desabastecimento e/ou redução de pressão na rede nos bairros: Ahú, Barreirinha, Boa Vista e São Lourenço. Equipes trabalham para resolver o problema. O abastecimento deve normalizar de forma gradativa até o início da noite.

Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso econômico da água. Priorize a água tratada para alimentação e higiene. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

