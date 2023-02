Golpistas que se passam por advogados e pedem pagamentos para clientes estão sendo investigados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Pelo menos 30 boletins de ocorrência (B.O.) foram registrados só na Delegacia de Estelionatos de Curitiba. A suspeita é de que os criminosos usem informações de processos públicos para contatar as vítimas. As ocorrências são em várias cidades do Paraná.

O delegado Emmanoel David, responsável pelos casos, disse ao portal G1 Paraná que alguns suspeitos de praticar o golpe foram identificados. A PCPR deve investigar se esses golpistas tiveram ajuda de outras pessoas para conseguir as informações.

Até o fim de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado havia recebido 138 denúncias, em 31 cidades do Paraná.